OM : Rudi Garcia réclame un attaquant supplémentaire

Après la victoire de ses troupes face à Videoton (4-2), à l'occasion du troisième tour préliminaire aller de la Ligue Europa.

Après la victoire de ses troupes face à Videoton (4-2), à l'occasion du troisième tour préliminaire aller de la Ligue Europa, Rudi Garcia s'est confié sur le mercato estival de l'Olympique de Marseille.



En point presse, le coach phocéen a confirmé la priorité du moment, celle de recruter un nouvel attaquant. "Si l'urgence est de se renforcer en défense ? Pour l'instant, on a beaucoup de joueurs dans l'axe. Ce serait mal orienter notre recrutement. Sur les côtés, on a des solutions qu'on développe. Avant de penser à tout ça, il faut nous trouver une doublure devant. Après cela, on verra s'il nous reste un peu de monnaie sonnante et trébuchante pour encore améliorer l'effectif. Seul le président peut répondre à cela."