OM : Quatre questions à Andoni Zubizarreta

Le directeur sportif de l'Olympique de Marseille était l'invité de 19H30 FOOT, vendredi soir sur Canal+. Morceaux choisis.

Est-ce que Frank McCourt vous a garanti beaucoup d'argent pour recruter ?

« Il connait bien comment se structure un club sportif. ( ) Il sait qu'un club est fait avec de l'argent et de l'esprit. Il ne faut pas oublier que l'argent doit se tenir dans un plan et dans un état d'esprit. Il ne s'agit pas simplement de mettre de l'argent dans le marché. Le marché est cher. »



Pourquoi ne pas avoir recruté un avant-centre ?

« Parce qu'on a Bafé Gomis, Njie... J'ai été dans un club ou on avait une attaque Messi, Suarez, Neymar, et on nous disait qu'il manquait un attaquant ! Il manque toujours quelque chose dans le foot. »



Vous avez perdu le Classico, ça a été dur ?

« Ça a été très dur. On avait 65000 supporters qui sont venus avec toute la folie, l'esprit de jouer le match... et le match s'est fini trop vite. Mais j'ai appris aussi qu'à Marseille on tombe et on se relève vite. »



La cinquième place et la Ligue Europa est indispensable ?

« Ce n'est pas indispensable mais c'est vrai que ce serait un très beau cadeau pour nous. ( ) Pour le recrutement aussi, c'est toujours important de jouer une compétition européenne, ça démontre quelque chose d'intéressant. »