OM - PSG : Vainqueur en conférence de presse

En conférence de presse ce vendredi, William Vainqueur a confié son état d'esprit, à deux jours de la rencontre entre l'OM et le PSG.



"Ce genre de match se joue sur la concentration et les choses travaillées entraînement, sur de petits détails. C'est ce qu'on a travaillé cette semaine. Il faut être présent sur tous les duels. Gagner les duels et après on parlera du reste. Les duels et la tactique travaillée par le coach. La pression est positive. Ils vont être derrière nous, ils vont nous pousser. Nous avons besoin d'eux, comme ils ont besoin qu'on fasse un bon match. On a vu une grosse ambiance contre Lyon, on peut imaginer deux fois plus. Ca va être particulier, c'est un Clasico, ça va être magnifique, j'espère une belle fête. Qui joue le plus gros ? Les deux équipes. Un Clasico, ça se gagne. On est chez nous et on voudra faire plaisir au public."



