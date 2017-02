OM - PSG diffusé dans 170 territoires

Dimanche soir, Olympique de Marseille-Paris SG, comptant pour la 27e journée de Ligue 1, sera repris dans le monde par 46 diffuseurs et couvrira 170 territoires.



En Europe, OM-PSG sera notamment repris par BT Sport (Royaume-Uni), Mediaset Premium (Italie), DAZN (Allemagne), beIN Sports (Espagne, Turquie), Nova (Grèce), Eleven Sports (Belgique, Pologne), Match TV (Russie) et Viasat (Scandinavie).



En Afrique et au Moyen Orient, le match sera diffusé sur beIN SPORTS (MENA), Canal+ Afrique et Fox Sports Africa (Afrique Sub-saharienne).



En Amérique, la rencontre sera notamment retransmise par TDN (Mexique), DirecTV (Amérique Latine), SporTV (Brésil) et beIN SPORTS (Etats-Unis, Canada).



En Asie, le Classico sera repris par LeSports (Chine), Ten Sports (Inde), beIN SPORTS (Hong-Kong, Indonésie, Philippines, Thaïlande, Cambodge, Laos), DAZN (Japon) et SCTV (Vietnam).