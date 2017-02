OM - PSG : Cavani flatte Thauvin

La bonne saison de Florian Thauvin n'a pas échappé à Cavani. Dans un entretien à RMC Sport l’attaquant du PSG a complimenté le milieu de terrain de l'OM.

"Un des joueurs que j'aime bien et que je trouve important pour Marseille, c'est Thauvin. C'est un très bon joueur. C'est le seul qui a été régulier ces trois derniers mois malgré les mauvais résultats de l'OM. Je l'aime bien et en plus il est gaucher. Les gauchers ont toujours quelque chose de différent,"a déclaré l'attaquant de Paris à RMC Sport.