OM : Premier contact avec Milik ?

Il ne reste que deux semaines à l'Olympique de Marseille pour trouver son buteur et enfin satisfaire les supporters qui attendent un renfort pour Valère Germain à la pointe de l'attaque. Et si Milik était cet homme ?

Selon les informations de La Repubblica, Andoni Zubizarreta aurait directement contacté le joueur pour lui faire part de l'intérêt du club marseillais.



Alors que l'Olympique de Marseille réalise un début de championnat parfait avec deux victoires en deux matchs, cela ne veut pas dire qu'il ne faudra pas recruter un attaquant pour venir aider Valère Germain à la pointe de l'attaque. Les pistes Bacca et Jovetic sont froides depuis plusieurs jours et l'OM part donc à la recherche d'un nouveau profil.



Arkadiusz Milik, l'attaquant polonais de Naples est encore une fois présent dans la liste. Une piste que Marseille avait tenté il y a deux saisons...sans succès.



Cette fois, le club phocéen veut réussir là où l'ancienne direction avait échoué. Depuis plusieurs mois Milik n'écarte pas l'idée d'un départ de Naples. Pour une fois, Rudi Garcia, le coach de l'Olympique de Marseille a commenté la rumeur d'une probable arrivée de l'attaquant sur la canebière : "C'est une bonne idée mais il n'y a aucun contact pour Milik. C'est un joueur que je connais. Il a exceptionnellement démarré avec Naples avant de se blesser. Mais pour l'instant, c'est un joueur du Napoli, qui va jouer contre Nice (en barrages de la C1)".



Peut-être une première ouverture pour lancer un appel à l'ancien attaquant de l'Ajax. Mais en conférence de presse, Garcia a assuré que l'OM va trouver une solution pour un deuxième attaquant avant la fin du marché des transferts : "On travaille et on va réussir à soulager Valère Germain. Il nous faut saisir la bonne opportunité." Autre bonne nouvelle pour Marseille le joueur est estimé à un prix faible pour les finances de l'OM, "seulement" 20 millions d'euros pour s'attacher les services de l'international polonais (11 buts en 34 sélections).



Les pistes de l'OM pour le poste :

Carlos Bacca (AC Milan)

Stevan Jovetic (Inter Milan)

Nikola Kalinic (Fiorentina)