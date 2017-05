OM - Payet pense que "Bastia jouera sa vie"

Dimitri Payet, qui manquera le dernier match contre Bastia, refuse de se croire arrivé dans la course à la cinquième place avec Bordeaux. ''Si on pense que c'est fait, on va avoir des soucis'', insiste Payet, tout de même satisfait du match nul qui permet à l'OM de conserver son ''destin en mains''.





