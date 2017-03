OM : Payet et Thauvin réconciliés

Rappelez-vous en 2015, Dimitri Payet et Florian Thauvin avaient eu une vive altercation. Aujourd'hui en 2017, coup de magie, il n'y a plus aucun problème entre les deux joueurs et l'ex joueur de West Ham la confirmé devant la presse.

L'international Français a souhaité clarifier les choses à propos de son entente avec Florian Thauvin, une interview sortie par l'Equipe.



"Je m'étais dit que si je signais à Marseille on allait devoir forcement s'expliquer sur le passé. Mais je n'ai même pas eu besoin de le faire, car au bout de quelques jours, simplement en regardant l'entraînement, j'ai vu qu'on avait compris tous les deux. On a plus à gagner à jouer ensemble qu'à se faire la guerre. On a pris deux ans de plus aussi, on est peut-être un peu moins cons qu'avant".