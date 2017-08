OM : Moussa Dembélé, enfin un attaquant qui veut venir ?

Alors que l'OM s'active pour trouver son futur attaquant, un nom revient souvent dans les différentes informations, celui de Moussa Dembélé, attaquant du Celtic Glasgow.

L'OM voulait recruter un grand attaquant pendant ce mercato mais devra peut-être se contenter de Moussa Dembélé, l'ancien joueur du PSG, qui pourrait rejoindre Marseille dans les dernières heures du mercato.



Selon La Provence et contrairement à ce qui a été affirmé à la fin juillet, le joueur veut revenir en Ligue 1 et le projet de Marseille intéresse l'attaquant. Il évolue actuellement avec le Celtic et a réalisé une saison exceptionnelle avec son club. Même Chelsea aurait pisté le joueur au début du mercato avant de lâcher l'affaire et de recruter Morata.



Seul problème pour Marseille, le prix du joueur, McCourt devra faire un très gros effort financier s'il veut s'attacher les services d'un très bon attaquant. Son prix est aujourd'hui estimé entre 20 et 30 millions d'euros.