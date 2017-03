OM : McCourt prêt à mettre 50 ou 60 millions sur un joueur

Frank McCourt, le président de l'Olympique de Marseille, a confirmé que le club phocéen était prêt à débourser beaucoup d'argent pour recruter un grand joueur pour le prochain mercato.

Le propriétaire américain, a déclaré chez YahooSport : "Dépenser 50 ou 60 millions d'euros pour un joueur ? Oui. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que c'est notre objectif. Si nous déterminons collectivement que c'est la meilleure stratégie et le meilleur investissement pour parvenir à notre objectif, alors la réponse est oui. Mais si on ne le pense pas, alors on ne le fera pas."