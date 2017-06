OM : McCourt envoie un message fort aux supporters

Le nouvel actionnaire de l'Olympique de Marseille ne parle pas souvent dans les médias, sa parole est rare. Hier, à Cannes, il en a profité pour faire un point sur le mercato de l'OM et envoie un message fort aux supporters.

En marge de la convention du football professionnel, McCourt a voulu rassurer les supporters sur le mercato de l'OM, "Mon job n'est pas de tranquilliser les supporters. Mon job, c'est d'être honnête avec eux et de faire ce que nous avons dit. Le projet que nous avons a des buts très spécifiques. Nous sommes concentrés tous les jours pour atteindre ces buts", a indiqué l'actionnaire de l'OM. Un mercato qui pour le moment tourne très doucement avec seulement une arrivée, celle de Valère Germain, en trois semaines.



Mais pour lui, il faut aller doucement et ne pas commencer à s'inquiéter sur le mercato de l'OM, "je suis dans le sport depuis longtemps, j'ai appris que vous ne pouvez pas prendre de décisions pour satisfaire n'importe quelle inquiétude immédiate. Dans l'OM Champions Project, nous avons quatre principes. L'un d'eux est : ne pas faire de belles histoires dans les médias. Ce n'est pas la façon dont nous procédons. Ce qui sera une belle histoire, ce sera d'atteindre nos objectifs, notamment gagner."



McCourt un problème avec la DNCG ?

"Si tu achètes un club de sport pour gagner de l'argent, tu l'achètes pour les mauvaises raisons. Je ne comprends pas la logique du foot français, qui est de combler les déficits chaque année en vendant ses meilleurs joueurs,"a-t-il indiqué lors de la conférence. Une petite phrase qui vise directement la DNCG et la direction du football français qui obligent les clubs d'équilibrer les budgets et donc de vendre les meilleurs joueurs.



Pour rappel, McCourt a laissé la franchise de base-ball des Dodgers en faillite après plusieurs années à sa tête avec une entreprise en banqueroute totale mais vendant le club 2 milliards de dollars alors qu'il avait acheté 430 millions d'euros. Si l'OM veut recruter des grosses pointures dans les prochaines années, il faudra donc augmenter les recettes comme essaye de faire QSI avec le PSG !