OM : Maxime Lopez prolonge

Maxime Lopez a signé une prolongation de contrat avec l'Olympique de Marseille avec lequel il est désormais engagé jusqu'en 2021.

A 19 ans, Maxime Lopez est déjà devenu indispensable à l'OM. C'est sans hésiter que les dirigeants ont sécurisé le contrat de milieu de terrain jusqu'en juin 2021. "La prolongation de Maxime Lopez est un symbole fort pour nous tous", s'est félicité le président Jacques-Henri Eyraud. Depuis le début de saison, le joueur formé dans les Bouches-du-Rhône a disputé 18 rencontres de Ligue 1, dont 15 comme titulaire (1 but).



"Il est un jeune joueur de talent très apprécié des fans, à qui nous souhaitons donner sa chance pour devenir progressivement un homme de base de notre projet sportif. Au-delà, le message que nous entendons délivrer aux jeunes joueurs marseillais est que tout est désormais possible avec l'OM pour autant que les conditions suivantes soient réunies : une capacité de travail et une discipline exceptionnelles, un don de soi et une mentalité qui font passer l'intérêt collectif avant l'intérêt individuel", a ajouté le dirigeant du club phocéen.



En conférence de presse, Rudi Garcia s'est également félicité de cette prolongation. "On a aussi besoin de promouvoir des joueurs de la formation de l'OM", a déclaré le technicien.





