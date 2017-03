OM : Lopez a failli signer à Liverpool

Lors d'un entretien accordé à Téléfoot, Maxime Lopez est revenu sur l'approche de Liverpool lors de la saison 2014-15. Le jeune Marseillais a reconnu avoir longuement hésité sur la suite à donner à sa carrière. Considéré comme un grand espoir du football français, le milieu offensif de l'OM aurait pu donner une nouvelle orientation à sa carrière sous l'ère Marcelo Bielsa. "Je suis allé là-bas trois jours. Dans le discours il me disait qu'il me voyait comme le successeur de Coutinho. Donc c'est vrai que quand on a 16 ans on se dit : c'est bon je veux aller à Liverpool. Je suis rentré de là-bas, j'avais pratiquement signé, mais en me posant et en réfléchissant avec ma famille j'ai décidé de rester à Marseille", a-t-il reconnu.