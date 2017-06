OM : Le nouvel attaquant du Champions Project, c'est lui

Alors que l'OM recherche toujours son attaquant pour la saison prochaine, le club a trouvé son complément. Marseille va accueillir le Monégasque Valère Germain.

Germain (10 buts et 3 passes décisives en L1 cette saison) avec Monaco, va rejoindre l'Olympique de Marseille dans les semaines qui arrivent. D'après le journal L'Équipe, les deux clubs ont trouvé un accord pour le transfert du joueur d'un montant entre 8 et 10 millions d'euros et un contrat de 4 ans pour le joueur. Il reste encore "un ou deux détails à régler" selon un proche du dossier, l'officialisation du transfert se fera après le retour de la tournée africaine des dirigeants de l'Olympique de Marseille.



Selon vous, Valère Germain est-il une bonne recrue pour l'OM ?