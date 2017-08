OM : Le message de Rudi Garcia après Nantes

Dans une vidéo publiée sur le site internet du club, on découvre le message de Rudi Garcia après la victoire 1-0 face à Nantes, samedi.

"Les gars, félicitations! C'est trois points à l'extérieur, on a su mettre le bleu de chauffe, glisse l'entraîneur. On a été un peu en danger quand on a ouvert le score, il y a des choses à corriger à nouveau, mais vous avez fait le match que j'attendais de vous. On peut encore s'améliorer mais c'est plutôt positif. On prend les trois points, on en a six en deux matchs, c'est déjà bien. Félicitations à tous, vous voyez que le groupe continue d'être important. C'est bien les petits, c'est bien !"