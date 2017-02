OM : Lassana Diarra évoque un "mensonge"

Lassana Diarra a réagi, à sa manière, à son absence du groupe de l'Olympique de Marseille pour le déplacement à Nantes. Alors que le quotidien L'Equipe laisse entendre qu'il ne veut plus porter le maillot phocéen, le milieu tricolore évoque un "mensonge" sur son compte Twitter. Sans en dire plus et tout en restant très mystérieux.





Le mensonge a beau être rapide, la vérité le rattrape toujours. Bonne nuit les amis ! 😴 — Lass Diarra (@Lass_Officiel) 11 février 2017