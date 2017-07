OM : l'accord avec la mairie de Marseille pour le loyer du Vélodrome est signé

L'OM et la mairie de Marseille sont tombés d'accord concernant le nouveau loyer du Stade Vélodrome.



D'après les informations obtenues par La Provence, le club phocéen paiera désormais 5 millions d'euros par an pour le Vélodrome, mais un accord élargi lui permettrait également de bénéficier de "l'exploitation du stade 365 jours par, des travaux destinés à améliorer le confort des spectateurs dans cette infrastructure au rayonnement planétaire, la mise à disposition par la Ville d'équipements municipaux pour faciliter la détection, la formation et le développement des jeunes talents ou encore la création d'un "Musée OM". Une conférence de presse aura lieu demain matin, en présence de Jean-Claude Gaudin et de Jacques-Henri Eyraud.