OM : Koscielny, l'atout défensif du projet McCourt ?

L’Olympique de Marseille va agiter le prochain mercato estival avec le lancement de son nouveau projet et l’arrivée de son nouvel investisseur Franck McCourt. Un renforcement de l’équipe est obligatoire pour aller chercher le podium la saison prochaine. Et un secteur va être le vrai chantier de ce projet, la défense. Pour cela, l’OM veut attirer un joueur avec de l’expérience, un top défenseur européen et pense fortement à Laurent Koscielny.

C'est le prochain gros chantier pour Jacques-Henri Eyraud et Andoni Zubizarreta, le renforcement du secteur défensif de l'Olympique de Marseille. Pour y arriver, le directeur sportif de l'OM, veut un joueur d'expérience et pense à l'international français, Laurent Koscielny. Il répond à l'ensemble des caractéristiques de Rudi Garcia. Il est actuellement sous contrat jusqu'en 2020 avec le club de Londres et même s'il affirme "être bien" à Arsenal, les médias anglais déclarent qu'il souhaite un nouveau challenge en Europe.



À Marseille, l'ex du FC Lorient, trouverait un nouveau défi, mener l'OM vers la Ligue des Champions. Son nom revient avec insistance dans la bouche de Rudi Garcia pour devenir le nouveau taulier de l'effectif phocéen, des responsabilités nouvelles pour le natif de Tulles. Depuis quelques mois, son avenir est trouble du côté d'Arsenal, ce qui pousserait son agent à chercher un point de chute pour la saison prochaine. Seule condition, jouer une Coupe d'Europe.



Objectif Coupe du Monde 2018

Un argument important pour l'Olympique de Marseille, la Coupe du Monde 2018. Le défenseur de l'équipe de France veut participer à cette compétition et pour cela, il doit avoir du temps de jeu, ce qui serait presque une garantie en signant à l'OM. Un retour en Ligue 1, serait aussi un bon point pour la visibilité du joueur, même si Arsenal est médiatisé, le championnat de France charme de plus en plus Didier Deschamps. L'avis du sélectionneur, un point important à prendre en considération.



L'OM voudrait donc engager le défenseur central, même si à 31 ans, Laurent Koscielny ne représente pas l'avenir du club, la valeur est sûre. D'après les informations du quotidien L'Équipe, Marseille veut absolument le défenseur des Bleus. Depuis plusieurs années maintenant, il s'est imposé comme l'un des meilleurs stoppeur d'Europe, son arrivée à Marseille serait vraiment un gros coup pour les dirigeants du club et donnerait une grande crédibilité au projet de Franck McCourt sur la scène européenne.



NICOLAS PELLETIER