OM : José Anigo juge la présidence Eyraud

José Anigo sort du silence après plusieurs mois sans parler sur l'Olympique de Marseille. Dans une interview à La Provence, l'ancien dirigeant du club, juge la présidence Eyraud qui essaye pourtant de faire évoluer la marque "OM" au niveau de la région après des années difficiles pour le club de Marseille.

"Après, c'est bien beau de signer des partenariats, bien sûr que médiatiquement, ça en jette, mais cette poudre de perlimpinpin, je la connais. En réalité, quand vous êtes parents et que vous avez un enfant qui est super fort, qu'est-ce que vous en avez à faire que l'OM ait signé un accord avec le club où votre fils joue ? A partir du moment où l'OM va recruter un certain nombre de joueurs pour atteindre un certain niveau à l'échelle européenne, combien de jeunes du centre de formation vont avoir la possibilité de jouer en pro ? Là, vous avez la raison pour laquelle les parents ont une mauvaise image de l'OM, c'est tout", affirmé Anigo dans les colonnes de La Provence.