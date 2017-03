OM : Gomis plus fort que Drogba ?

Le site omstatsclub.com révèle que Bafétimbi Gomis marque un but toutes les 134 minutes avec l'Olympique de Marseille.



Auteur toutes compétitions confondues de 17 réalisations, dont 16 en Ligue 1, l'attaquant tricolore possède le même ratio qu'un certain Jean-Pierre Papin. L'ancien Stéphanois et Lyonnais fait même mieux que Didier Drogba. L'ex-idole du stade Vélodrome a inscrit un but toutes les 135 minutes.