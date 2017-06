OM : Gomis laisse un message aux supporters

Bafétimbi Gomis n'est officiellement plus un joueur de l'Olympique de Marseille depuis la prise de parole du président Jacques-Henri Eyraud, qui a acté le départ de l'attaquant tricolore. Avant de s'engager avec le club turc de Galatasaray, le joueur de 31 ans a publié sur Instagram un long message à destination de l'équipe phocéenne et de ses supporters.

"J'ai vécu Bcp de sensations forte durant ma carrière Et ma vie d'homme. Ces 2 dernières années ont été difficiles sportivement...mais j'ai toujours gardé confiance en moi. Cette année j'aurai connu une émotion forte avec la perte de mon père. Perdre un être cher n'est pas quelque chose de facile. Mais cela m'a donné une nouvelle force Un nouvel élan Et ce que j'ai vécu sportivement et Humainement cette année restera à jamais graver dans mon cœur et dans mon esprit. On est parti de loin...mais il y a dans ce club une atmosphère qui règne celle de l'esprit de la gagne. Un stade mythique, un public infatigable, des supporters pour qui je n'ai pas de mots pour qualifier leur amour Et leur investissement pour ce club qu'est l'OM ils sont l'un des poumons de l'OM. Des employés investis dans leur tâche. En partant des bureaux, du staff sportif, des cuisiniers , des agents de sécurité, des jardiniers, des stadiers chaque personne est importante. Chacun à sa façon donne de son temps de sa vie à ce club qui leur est cher. Ils sont Le 2eme poumons de l'OM. Ce sont Toute ces additions de personnes qui font de l'OM ce qu'il est...Un club à part! Je suis heureux d'avoir pu connaître cette ambiance cette pression, d'être à l'origine de ce nouveau projet d'avoir pu apporter ma pierre a l'édifice. J'étais venu Avec Un objectif bien précis. Qualifier le club pour l'UEFA Et mettre 20 buts et cela est arrivé Grâce à vous tous Et plus particulièrement à mes coéquipiers qui m'ont permis d'atteindre mon objectif. Aux coachs qui m'ont fait confiance. À mes dirigeants qui m'ont soutenu continuellement dans tous les moments...à tous je vous dit Un grand MERCI!!! Aujourd'hui une page ce tourne pour moi j'ai fait le choix de partir pour une nouvelle expérience je pars le cœur lourd car je laisse des amis, des frères, un stade, une ville, une Famille, des Grands Messieurs. Je souhaite le meilleur à ce club qui m'aura fait rêver étant petit qui m'aura donner la chance vivre Un De mes Reves Et pour qui je resterai un Fidel supporter.

Je vous dis au revoir Et encore Merci.

Bafe"