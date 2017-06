OM : Gomis aurait repoussé une nouvelle offre

Alors que Galatasaray tente par tous les moyens de recruter Bafétimbi Gomis, les dirigeants de l'Olympique de Marseille n'ont pas l'intention de se laisser faire dans ce dossier et tentent également de convaincre le buteur français. Selon les dernières informations de La Provence ce samedi, le club olympien a proposé un nouveau contrat de deux ans (plus une année en option) à celui qui a inscrit 20 buts en Ligue 1 cette saison lors de son prêt. Le salaire proposé par l'OM est jugé insuffisant par le joueur de Swansea et son agent pour le moment mais les discussions devraient se poursuivre dans les jours à venir.