OM : Gomis absent, pas si handicapant pour Garcia

Rudi Garcia doit composer sans Bafétimbi Gomis depuis plusieurs semaines, il a jugé en conférence de presse ce jeudi, l'absence de son attaquant pas handicapante pour l'Olympique de Marseille.



"Bafétimbi Gomis est en phase de reprise, ça suit son cours, comme Patrice Evra aussi. Saîf-Eddine Khaoui est sorti de l'infirmerie et revenu dans le groupe. On a le retour d'Abou Diaby chez nous pour travailler. On va continuer sa rééducation à Marseille. Quant à Tomas Hubocan, ça va mieux mais il faut qu'il retrouve un niveau athlétique pour être apte.

Je ne sais pas si Bafé est indispensable, mais ce qui est sûr, c'est que l'on sera plus fort avec lui. Mais on peut également l'être sans lui. On a montré qu'on était capables de marquer des buts quand il n'est pas là. On en est à dix en quatre matches. Voilà pour le débat ouvert quand Bafé s'est blessé. On a apporté la réponse sur le terrain. Il faut continuer à l'apporter tant qu'il n'est pas là. Quand il sera de retour, ce sera mieux. Dans un style différent, mais meilleur,"a déclaré Rudi Garcia en conférence de presse.