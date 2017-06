OM : Gnagnon n'envisage pas de quitter Rennes

Alors qu'il est présenté comme la future cible de l'Olympique de Marseille, Joris Gnagnon ne compte pas quitter Rennes pendant l'été et souhaite rester au club. Il confirme les contacts avec Marseille mais ne veut pas en dire plus pour le moment et Rennes n'est pas vendeur en dessous de 15 millions d'euros. L'entraîneur Christian Gourcuff compte sur lui pour la saison prochaine mais cela n'a pas empêché Séville de faire une première offre de 13 millions d'euros pour le joueur.