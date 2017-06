OM : Germain "réalise son rêve d'enfant", Eyraud fait le show, Gomis s'en va !

Valère Germain est donc un joueur de l'Olympique de Marseille. L'ancien attaquant de l'AS Monaco a été présenté ce lundi après-midi au centre Robert Louis-Dreyfus. L'occasion pour le joueur de revenir sur son arrivée et ses ambitions.

La suite logique de son histoire ! Après le passage de son père Bruno Germain, Valère est donc un joueur de l'Olympique de Marseille depuis ce lundi. Le premier de l'été pour le club phocéen qui veut affirmer ses ambitions pendant ce mercato qui s'annonce agité mais qui depuis début juin est très timide. Voici les déclarations du nouvel attaquant de l'OM pendant la conférence de presse :



"C'était le bon moment pour rejoindre l'OM ! J'espère qu'on va pouvoir se qualifier en Europa League et faire une belle saison européenne. J'ai senti un bon feeling avec Rudi Garcia et qu'il me voulait vraiment." Le joueur va donc : "réaliser son rêve d'enfant. Que ce soit mon père ou mes proches, tout le monde est ravi, mais c'est avant tout mon choix."



Jacques-Henri Eyraud a aussi parlé du mercato de l'OM : "Je ne crois pas que le mercato ne se termine le 26 juin. On poursuit notre chemin et on ne va certainement pas recruter qui que ce soit parce qu'il faut recruter le 26 juin. Il est évident que je trouve certains prix déconnectés de toute valeur réelle ou de toute réalité mais c'est le football. On tente de garder la tête froide et de travailler sur des transactions qui font sens pour nous. L'année dernière, à la même date, le club avait 1.700 abonnements, là on en est à 16.000....non 20.000. Bafé Gomis ne sera pas à l'OM la saison prochaine. Je lui souhaite le meilleur, c'est quelqu'un de bien. Pour un joueur en prêt, il s'est beaucoup démené et à fait beaucoup d'efforts. Je lui souhaite bonne chance du fond du coeur et très sincèrement. On peut tirer tous les bilans à la fin d'un mercato, ce qui compte, c'est ce que fait l'équipe sur le terrain."





Eyraud fait le show !



Mais avant la présentation de Valère Germain c'est bien Jacques-Henri Eyraud qui a fait le show pendant la conférence de presse avec un PowerPoint pour les journalistes et aussi un petit rappel en image pour les supporters de l'OM et les journalistes qui sont inquiets sur le mercato de Marseille : "J'ai noté ces derniers temps un petit peu de nervosité chez les twittos", le président de l'OM propose donc des "produits licites. Tout se passe de notre point de vue très bien."

Voici le produit du président de l'OM !





Sur l'arrivée de Germain, Eyraud veut aussi rappelé : "Si nous avons choisi Valère c'est pour ce qu'il est devenu comme joueur de football. Il n'y a pas de joueur marketing à l'OM. On ne l'a pas choisi parce que c'était le fils de ou parce qu'il est né à Marseille."



Mais Jacques-Henri Eyraud a aussi rappelé les objectifs de l'OM en quelques images :









NICOLAS PELLETIER