OM : Garcia veut un attaquant avant Debuchy

En conférence de presse, Rudi Garcia a évoqué la rumeur concernant la possible arrivée de Mathieu Debuchy. Il l'a plutôt démentie.



"Mathieu, je le salue chaleureusement. C'est un super joueur, on a fait le doublé ensemble. Mais la priorité, c'est un attaquant, point. Tant qu'on ne fera pas ça, on ne fera rien d'autre", a-t-il déclaré aux journalistes présents.