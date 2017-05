OM - Garcia : "Thauvin peut faire mieux"

Retrouvez sur Sport.fr le compte rendu de la conférence de presse d'avant-match de Rudi Garcia avant Nice, dimanche à 21h au Vélodrome.

"Bastia-OL ? C'est compliqué de répondre à ça. Il y a des gens qui sont là pour décider. On prend acte. On est aujourd'hui à -5 de Lyon. Bastia va faire appel. On ne sait pas si on sera à -2... Je n'ai pas d'avis du coup. On verra à la fin."



"2 défaites en 35 matchs ! C'est exceptionnel ce que fait Nice cette saison. C'est une équipe complète. Ca sera un exploit de les battre. Ca peut être un match sublime dimanche."



"Lucien Favre a toujours fait du bon travail partout où il est passé. Il ont bien recruté avec Danté, Balotelli, Belhanda. La mayonnaise a bien pris. Ils méritent d'être où ils sont."



"Si un jour je reviens à Marseille et que je suis applaudi, c'est que j'aurai réussi de belles choses ici. Erik Gerets, je me souviens surtout du joueur rugueux qu'il était !"



"Avec le même contenu que contre St Etienne ou Caen, on pourrait avoir 4 points de plus après Dijon ou Nancy... Si on gagne les trois derniers matchs on sera européen, ça ne dépend que de nous"



"J'espère que Thauvin va encore améliorer ses stats ! Il peut faire mieux, il ne faut pas qu'il s'arrête là. Il est complet dans son jeu, plus collectif. Il s'entend bien avec tout le monde, c'est un garçon agréable."



"Lopez chez les Bleus U20 ? Ce serait bien qu'il y aille. On a aussi un dernier match à jouer. On n'est pas encore décidé. On va discuter avec le coach des U20, la Fédé et avec Maxime. Je suis 'peut-être' prêt à le laisser partir !"



"J'ai surpris les joueurs parler de la campagne présidentielle. C'est bien ! Je les encourage à parler d'autre chose que le foot !"