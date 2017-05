OM - Garcia : "Thauvin et Cabella fortement incertains"

Rudi Garcia était en conférence de presse ce vendredi avant le choc face à Bordeaux, dimanche pour le compte de la 37e journée de Ligue 1.

"Pour Lopez et la CdM U20 : on s'est réuni avec le président et le directeur sportif, on s'est dit qu'on avait besoin de lui pour le dernier match. C'est un problème de timing. On souhaitait qu'il y aille, mais après le dernier match. Ce n'est pas possible. On a préféré privilégier les intérêts de l'OM, logiquement."



"Cabella et Thauvin sont fortement incertains car ils ne se sont pas entrainés de la semaine. J'espère les récupérer demain. Cabella a eu une alerte musculaire lors du dernier match."



"Kamara, je l'ai fait jouer, On lui a fait une proposition, il n'a pas répondu. On a fait le maximum. A lui de voir, s'il reste il est le bienvenue, s'il veut quitter l'OM tant pis."



"Pour remplacer Sakai, on a des solutions, Zambo l'a déjà fait contre Rennes. Cela peut être Hubocan ou Fanni qui peut jouer là aussi. Kamara n'est pas du tout une possibilité. On ne sait pas ce qu'il va faire la saison prochaine, la balle est dans son camp."



"On a qu'une ambition c'est de garder notre 5e place et de gagner à Bordeaux. Et il y a cette série dont tout le monde. Moi je n'étais pas né (rires). On jouera pour prendre les trois points, pas qu'un seul."