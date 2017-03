OM : Garcia souhaite conserver Gomis

L'entraîneur de l'OM, Rudi Garcia, était en conférence de presse cet après-midi avant le match de samedi face à Dijon pour le compte de la 31ème journée de Ligue 1. Retrouvez sur Sport.fr le meilleur des déclarations du coach.

DIABY ?

"Je l'ai trouvé plutôt bien, mieux que ce que je pensais. Ca fait plaisir de le revoir sur le terrain. Je lui souhaite que ça se passe bien au niveau de son retour. Aujourd'hui, il est sorti du secteur médical, et pour lui c'est très important. il lui faudra du temps pour être prêt mais moi, je n'ai pas d'a priori sur ça."



La vidéo

"J'ai toujours été favorable au fait qu'on aide les arbitres. Certes, cette fois-ci cela a été en notre défaveur, mais c'est beaucoup plus juste. Je trouve que c'est le foot de demain et c'est plus juste. En plus, devant mon écran, je n'ai pas trouvé le temps de décision très long. La seule chose peut-être pour ceux qui sont sur place, il faudrait mettre les images sur les écrans géants pour que les supporters puissent se rendre compte que les arbitres ont pris la bonne décision pour la suite du match."



L'avenir de Gomis ?

"C'est important parce que ça booste l'équipe. Ce sont des retours importants. Gomis n'appartient pas à l'Olympique de Marseille. On souhaite les conserver la saison prochaine, mais pourra-t-on le faire? Je n'en sait rien. Il faut d'abord négocier avec celui qui possède Bafé sous contrat et qui va décider. Mais ça ne sert à rien de se mettre d'accord avec Bafé si on est pas d'accord avec le club auquel il appartient."



Thauvin frustré ?

"Frustré je l'espère, mais il faut respecter le choix du sélectionneur. Ce qui est certain, c'est qu'il a très bien vécu d'être avec le groupe France. Il y retournera et cette fois ci, certainement, il rentrera en jeu. Il m'a dit qu'il avait très envie d'y retourner."



