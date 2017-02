OM - Garcia : "Je crois que j'ai trouvé le bon équilibre"

L'Olympique de Marseille se déplace dimanche soir sur la pelouse de Nantes pour le choc de cette 25ème journée de Ligue 1. Quelques jours après sa belle victoire face à Guingamp, l'OM devra confirmer face à Nantes qui est moins en forme depuis mi-janvier.

"Le FC Nantes joue, je crois que l'on va avoir un match ouvert et intéressant", Rudi Garcia est confiant après la victoire face aux Bretons mercredi en championnat (2-0). Le match de dimanche soir peut permettre à Marseille de confirmer sa bonne forme et finir la semaine avec 6 points pris sur les 6 possibles. Séduisant face à Guingamp, Payet et Sanson seront encore titulaires pour dynamiter l'attaque marseillaise. "C'est une histoire de choix. À Metz les choix n'étaient pas bons, contre Guingamp on a réussi à prendre les bonnes décisions", l'entraineur marseillais reconnait en conférence de presse des erreurs de choix face au FC Metz, la semaine dernière et veut surtout retenir le côté positif du match de mercredi. Rudi Garcia est aussi revenu sur le cas Lassana Diarra et pour lui, c'est au joueur de montrer son talent pour qu'il retourne le public marseillais. Face à Nantes, l'Olympique de Marseille a perdu seulement 2 de ses 7 derniers matchs à l'extérieur, tous en Ligue 1, les fans de l'OM doivent espérer que le dicton, jamais 2 sans 3, ne s'appliquera pas dimanche à La Beaujoire.



"C'est la meilleure équipe de France en ce moment avec Monaco", Sergio Conceição a beaucoup d'estime pour l'Olympique de Marseille. Mais les joueurs ne devront pas en avoir sur le terrain, les Nantais devront prendre des points obligatoirement face aux Phocéens. Le match face à Bastia a été reporté cette semaine, ce qui a énervé les dirigeants et l'entraineur du FC Nantes. Sergio Conceição sera privé d'Amine Harit, suspendu, Jules Iloki, a repris l'entraînement vendredi et il est incertain pour le match de dimanche. Alors que la participation de Yacine Bammou, semble compromise.











NICOLAS PELLETIER