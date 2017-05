OM : Eyraud veut passer un deal avec un club brésilien

Jacques-Henri Eyraud a répondu à l'offre de Carlos Mozer, directeur sportif de Flamengo, qui avait lancé un appel pour établir un partenariat avec le club phocéen.

"Ça me fait très plaisir qu'il pense à l'OM aujourd'hui. Et je serais très heureux de le rencontrer et de voir ce qu'on pourrait faire avec le Brésil. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler très vite", a indique le président marseillais à La Provence.