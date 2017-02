OM : Eyraud justifie les deux nouvelles recrues

Sur le site officiel phocéen, Jacques-Henri Eyraud a donné son explication concernant les arrivées de Miguel Bertran, comme directeur marketing adjoint chargé du développement des affaires internationales, et Albert Valentin, en tant que directeur sportif adjoint. "Avec les recrutements d'Albert Valentin et de Miguel Bertran, nous poursuivons le renforcement de notre organisation avec des profils internationaux de premier plan, a expliqué le président de l'OM. Ces arrivées doivent nous permettre d'adopter les meilleures pratiques et d'afficher le plus haut degré d'exigence dans notre gestion sportive comme administrative afin de réaliser notre objectif : faire que l'OM retrouve progressivement les sommets."