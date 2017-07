OM : Eyraud explique pourquoi Mandanda était une évidence

Jacques-Henri Eyraud, le président de l'Olympique de Marseille, a expliqué en conférence de presse pourquoi le club phocéen avait décidé de rapatrier Steve Mandanda. Le dirigeant mise sur le charisme et l'expérience du gardien de but de 32 ans, de retour sur la Canebière après un bref passage à Crystal Palace. "C'est un leader, il représente ce qu'il nous fallait pour renforcer cette équipe. Pour revenir à l'abécédaire, les mots qui viennent sont l'adhésion : on a eu très vite la certitude qu'il adhérait au projet. Et la cohérence. J'espère que l'équipe part dans cette saison pour disputer beaucoup de matchs. Il nous fallait plus qu'un renfort car le programme sera lourd pour cette saison et les saisons futures."