OM : Evra avait d'autres propositions, selon son agent

Patrice Evra est arrivé à Marseille cet hiver après son départ de la Juventus, selon son agent, le joueur n'a pas hésité à venir sur la Canebière.

Federico Pastorello, agent de Patrice Evra dans La Provence aujourd'hui : "Il est très content de son choix. Il avait d'autres propositions, mais il n'a pas douté au moment de quitter la Juve et de choisir l'OM. Il a un gros caractère, et il aime l'OM et ses supporters chauds".