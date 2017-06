OM : deux joueurs refusent de venir

C'est un début de mercato agité que les supporters devaient attendre à l'OM et pourtant une seule recrue en trois semaines, le bilan est mitigé. D'après L'Équipe, deux joueurs ont encore refusé de rejoindre l'OM cet été.

Alors que la piste Adil Rami est toujours incertaine, l'OM travaille sur deux autres pistes en défense, à savoir Laurent Koscielny et Kurt Zouma. Mais d'après les informations de L'Équipe, le premier est content de voir que l'OM s'intéresse à lui pour son projet mais ne compte pas quitter Arsenal pendant l'été. C'est un homme fort du technicien français à Londres et il compte bien s'appuyer sur le joueur pour la saison prochaine.



Le deuxième, Kurt Zouma, était plus proche de l'OM que le premier mais lui aussi met fin à l'histoire avec l'OM dans un entretien à France Football : " Non. je suis très bien à Chelsea. J'entends les rumeurs, c'est flatteur. Ça signifie que je suis un joueur qui est regardé. Mais je ne m'arrête pas là-dessus. Mon objectif premier est de rester à Chelsea. La saison prochaine, on repartira de zéro, il y aura beaucoup plus de matches. Les cartes vont être remises sur la table. À moi de faire le boulot", encore deux nouvelles pistes qui s'éloignent pour l'Olympique de Marseille, reste à savoir à quoi ressemblera l'équipe de l'OM lors de la première journée de championnat et ça, personne ne peut le dire !