OM : Deux cadres envoient un message à Bordeaux

A moins d'une semaine de la finale pour la qualification en Europa League entre les Girondins de Bordeaux et l'OM, Dimitri Payet et Patrice Evra ont annoncé la couleur dans les médias.

"C'est très bien d'avoir battu Nice. On a gagné la demi-finale, mais il va maintenant falloir gagner la finale", a lancé l'ailier Dimitri Payet (30 ans, 14 matchs et 4 buts en L1 cette saison)

"Nice, ce n'était que l'échauffement", a renchéri le latéral gauche Patrice Evra (35 ans, 9 matchs et 1 but en L1 cette saison). Des propos relatés sur l'Equipe