OM : Crystal Palace veut une fortune pour Mandanda

Steve Mandanda n'est pas encore un joueur de l'Olympique de Marseille. Après plusieurs mois de négociations, le club anglais demande une fortune à Marseille pour le transfert du portier pendant l'été et seulement une saison après son départ.

Même si le dossier était presque sur la voie de la finalisation et du bouclage, Mandanda à l'OM ce n'est pas pour demain. Après plusieurs mois de négociations entre Crystal Palace et Marseille, le club anglais a été très clair dans sa demande, il veut 8 millions d'euros. Depuis quelques jours, l'OM pensait pouvoir faire revenir le joueur pour seulement 1,5 million d'euros mais Palace ne veut pas et n'a même pas étudié la proposition.



8 millions d'euros pour un gardien de 32 ans qui n'a pas réalisé une très bonne saison, le compte est lourd. Marseille ne veut pas faire une folie pendant ce mercato et surtout pas à ce poste. C'est dans cette optique que l'OM commence à chercher des solutions comme par exemple avec la piste qui mène au Mexicain Memo Ochoa. L'ancien gardien de l'AC Ajaccio qui n'a pas réalisé une grande saison est présent dans la short-list pour le poste. Reste maintenant à savoir si Crystal Palace sera ouvert aux négociations pour revoir le transfert à la baisse. Si ce n'est pas le cas, le come-back de Steve Mandanda à l'OM ce n'est pas pour cet été !