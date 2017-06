OM : Bacca répond à la rumeur

Courtisé par l’Olympique de Marseille, Carlos Bacca a tenu à mettre les choses au clair concernant son avenir. Il veut rester à Milan.

"Marseille ? Chaque fois que le mercato est ouvert, il y a des rumeurs qui sortent. La presse doit donner des noms, mais je suis content, tranquille et heureux à Milan. Je profite, il me reste trois ans de contrat. Si je pars ? Non. Je reste au Milan AC. J'ai encore trois ans de contrat et je reviendrai le 5 juillet et me mettrai à la disposition du staff", a assuré Carlos Bacca dans le journal colombien El Heraldo.