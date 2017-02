OM : Bacary Sagna pisté ?

Si l'on en croit les informations du 10 Sport, l'OM n'a pas abandonné la piste menant à Bacary Sagna, lequel sera en fin de contrat en juin. Les dirigeants phocéens entendraient profiter des prochaines semaines afin d'observer les prestations du latéral droit et se faire une idée plus précise de son niveau. Everton et West Ham auraient d'ores et déjà fait connaître leur intérêt au joueur, qui se verrait bien revêtir le maillot phocéen.