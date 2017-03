OM - Angers à 20h45

L’Olympique de Marseille reçoit, ce soir (20h45), le SCO d’Angers pour le compte de la 29e journée de Ligue 1. Après sa belle victoire dimanche face à Lorient, l’OM veut débuter une série pour pouvoir accrocher une place qualificative pour la prochaine Ligue Europa.. Marseille réussit plutôt bien face au SCO, le club phocéen n'a perdu qu'un seul de ses six derniers matchs face à Angers en Ligue 1.





Enfin une semaine calme du côté de Marseille, une belle victoire dimanche face à Lorient à l'extérieur et une semaine entière pour travailler et préparer le match du SCO, très important pour la suite de la saison des Phocéens. Ce match peut permettre à l'OM d'enchaîner une deuxième victoire consécutive, pour cela, Rudi Garcia devrait maintenir ce 4-2-3-1 qui a bien fonctionné à Lorient (1-4). Avant de se déplacer à Lille, la semaine prochaine, Marseille doit confirmer et affirmer ses ambitions pour cette fin de saison. C'est le seul club dans le TOP 7, qui n'a plus que deux grosses équipes à jouer et doit donc profiter pour prendre des points face aux petites équipes, un défi que Marseille relève plutôt bien cette saison. L'OM compte 42 points après 28 matchs de Ligue 1 cette saison, soit 5 de plus que la saison passée à pareille époque (37), Marseille marche mieux que la saison dernière mais pour retrouver le parfum de la Coupe d'Europe la saison prochaine, il faudra réaliser un parcours parfait jusqu'à la fin de la saison, ce qui serait synonyme de TOP 6 et donc de Ligue Europa.



Les hommes de Rudi Garcia devront se méfier, les Angevins sont en forme, même en très grande forme. Après avoir connu une dynamique plus compliquée début 2017, Angers a remporté ses cinq derniers matchs toutes compétitions confondues. Pour son déplacement à Marseille, le SCO enregistre les retours de Vincent Manceau et Pierrick Capelle ainsi que Kevin Bérigaud qui n'était pas du déplacement victorieux, la semaine dernière, face à Caen. Marseille devra faire très attention à deux cadres de l'équipe, Toko Ekambi et Cheikh N'Doye, qui se sont réveillés depuis le retour de la CAN. Un défi Angevin dangereux pour l'OM, mais pas insurmontable pour réussir l'objectif de Rudi Garcia, rester le plus longtemps possible au contact de Lyon. Les Gones qui joueront dimanche face à Toulouse au Parc OL.





Les compos probables :

Marseille : Pelé – Sakai, Sertic, Rolando, Bedimo – Thauvin, Vainqueur, Sanson, Anguissa, Payet – Cabella

Angers : Michel – Cissokho, Traoré, Thomas, Manceau – Bamba, N'Doye, Santamaria, Mangani, Toko Ekambi – Diedhiou



Les trois derniers matchs de Marseille

05/03/2017 : Lorient – Marseille (1-4)

01/03/2017 : Marseille – Monaco (3-4)

26/02/2017 : Marseille – PSG (1-5)





Les trois derniers matchs d'Angers

04/03/2017 : Caen – Angers (2-3)

28/02/2017 : CA Bastia – Angers (0-1)

25/02/2017 : Angers – SC Bastia (3-0)



NICOLAS PELLETIER