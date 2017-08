OM : Abou Diaby n'en veut pas au club

"Non je ne leur en veux pas. J'aurais aimé participer à ce projet. Je suis très reconnaissant envers tout ce qu'ils ont fait pour moi. Ils m'ont permis d'en voir un peu plus clair sur ma santé et mon physique. Je n'ai pas eu l'occasion de beaucoup jouer aussi", a indiqué l'ancien joueur de l'OM sur SFR SPORT.