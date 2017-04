Olivier Létang, la taupe de Paris ?

C'est une rumeur qui prend de l'ampleur depuis plusieurs jours, Olivier Létang serait la taupe au PSG. Didier Roustan, journaliste de La Chaîne L'Équipe, l'a même affirmé sur le plateau de la chaîne.

Une petite phase qui ne va pas rester sans suite, hier sur le plateau de La Chaîne L'Équipe, le journaliste Didier Roustan a affirmé que Olivier Létang était la taupe au PSG. "On a perdu gorge profonde en attendant. Olivier Létang, c'était quand même l'informateur.Quand je dis gorge profonde, je ne parle pas du film porno ou du mec du FBI dans le Watergate. Pour les journalistes, c'était quand même une mine d'or donc on perd quand même gorge profonde, c'est emmerdant."



Depuis plusieurs semaines des informations sont divulguées dans la presse et notamment par le quotidien L'Équipe sur la vie de groupe des joueurs de la capitale. C'est pour cette raison que Didier Roustan parle donc d'une grosse perte pour ses confrères qui veulent s'informer sur le PSG.