OL : Qui es-tu Mariano Diaz ?

Lyon vient d'officialiser sa quatrième recrue de l'été. Il s'agit du Dominicain Mariano Diaz qui vient du Real Madrid. Il signe à Lyon pour un transfert avoisinant les 8 millions d'euros avec une clause de rachat pour le Real.

Mariano Diaz Mejia, voici le nom de la recrue offensive de l'Olympique Lyonnais. International Dominicain il évoluait dans l'équipe de jeunes du Real Madrid. Considéré comme une petite pépite du football, il est âgé de 23 ans et compte une sélection avec la République Dominicaine. Formé à Badalone (D3) en Catalogne, il part ensuite à l'Espanyol de Barcelone où il n'est pas conservé pour le monde pro à cause de sa petite taille.



Finalement il atterrit au Real Madrid et est un joueur méconnu du club Merengue. Manel Bruna, correspondant du Mundo Deportivo à Madrid, dresse le portrait d'un buteur classique, idéal pour s'intégrer à la pointe du 4-2-3-1 lyonnais : "C'est un tueur-né, il tire dès qu'il est en position de frappe. Il n'est pas très fin techniquement, mais il a le but dans le sang. Il se bat beaucoup avec les défenseurs, n'a peur de rien. Il est très puissant et rapide. C'est un 9 à l'ancienne du style Trezeguet, Papin, Batistuta ou Morata plus proche de nous", indique-t-il.



Un joueur de 23 ans pas très grand (1,78m. ) mais qui possède un très bon timing de la tête. Costaud dans les duels et doté d'une belle protection de balle. Natif de Premia de Mar en Catalogne il possède également une belle frappe de balle et a réalisé une belle saison avec la deuxième équipe du Real Madrid à savoir la Castilla.



Selon Manel Bruna il pourrait être titulaire dans beaucoup de clubs en Espagne:"La moitié de la Liga le veut, et surtout l'Espanyol, assure Manel Bruna. Je pense d'ailleurs qu'il serait titulaire dans toutes les équipes de notre Championnat hors du podium. A ce prix-là, ce serait une super affaire, a assuré le journaliste.





Une relation de confiance avec Cristiano Ronaldo





En plus de cela le Real croit toujours en son fort potentiel car il garde une option de rachat. En 2015-2016, il termine meilleur buteur de la Castilla, alors entraîné par un certain Zinedine Zidane avec 27 réalisations. Des liens forts sont restés avec le coach français, double champion d'Europe ainsi que Cristiano Ronaldo qui le voit devenir un très grand joueur dans le futur comme il l'a annoncé dans les médias. C'est donc un énorme coup de poker que tente Jean-Michel Aulas avec la venue de Mariano Diaz. Un coup qui pourrait bien lui rapporter le pactole dans un futur proche. Il a signé un contrat de 5 ans pour un montant de 8 millions d'euros avec l'Olympique Lyonnais







Greg Zerbone