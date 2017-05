OL : L'Italie sous le charme de Diakhaby

Les deux équipes de Milan vont agiter le mercato estival lors de la prochaine période des transferts. L'Inter Milan serait tomber sous le charme d'un joueur de l'OL.

Les dirigeants de l'Inter Milan veulent se renforcer lors du prochain mercato et le plus gros chantier sera en défense. En France, ils suivent Dalbert (23 ans) de l'OGC Nice et donc Mouctar Diakhaby selon La Gazzetta dello Sport.



D'après le quotidien, Mouctar Diakhaby (20 ans) est convoité depuis plusieurs semaines par la nouvelle direction. Pour l'heure, l'Inter veut débourser entre 13 à 15 M€. Mais l'OL ne veut pas le laisser partir en dessous de 20 M€, les négociations s'annoncent donc tendues.