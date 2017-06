OL : Giroud pour remplacer Lacazette ?

Le transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal est en bonne voie. Jean-Michel Aulas espère convaincre Olivier Giroud de faire le chemin inverse.

Le transfert d'Alexandre Lacazette à Arsenal est en bonne voie. L'attaquant pourrait être transféré pour un montant compris entre 50 et 60 millions d'euros. Dans son édition du jour, L'Équipe indique que Jean-Michel Aulas espère convaincre Olivier Giroud de faire le chemin inverse et de rejoindre son équipe. Pour autant, le Gunner ne serait pas emballé à l'idée de retourner en Ligue 1. West Ham et l'OM sont aussi sur le coup pour s'attacher ses services.