OL : Depay aligné dès dimanche ?

Bruno Genesio a évoqué en conférence de presse l'arrivée de Memphis Depay, en passe de signer son bail avec l'Olympique Lyonnais. Le technicien rhodanien a laissé planer un doute quant à la participation de l'ailier néerlandais au choc contre Marseille, dimanche. "On verra. Si le contrat est signé dans la journée et qu'il peut s'entraîner avec nous demain. Il peut faire des différences avec sa vitesse et sa technique, ça pourra être un vrai plus pour l'équipe. Son arrivée est vue de façon positive par le vestiaire. Il a une grande envie de se relancer. J'ai senti beaucoup de motivation chez lui."