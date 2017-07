OGC Nice : la saison de la confirmation ?

Nice aura fort à faire cette saison en Ligue 1. Le GYM va devoir jouer l'Europe ainsi que le championnat. Un défi qui paraît compliqué au vu de l'actuel mercato du club. Des joueurs jeunes sont arrivées de Ligue 1 et Ligue 2 afin de permettre aux Aiglons de continuer la très belle progression.

L'OGC Nice a déjà débuté sa saison avec un match de tour préliminaire pour la Ligue des champions face à l'AJAX. Pour ce qui concerne le championnat, les hommes de Lucien Favre commencent le 5 août prochain. Une saison ou le club Niçois, comme à son habitude tente de réaliser des bons coups sur le marché.



Nice a perdu Younes Belhanda de retour de prêt à Kiev ainsi que Ricardo Pereira qui a retrouvé le Benfica Lisbonne. Même situation pour le grec Donis avec la Juventus Turin. Paul Baysse lui a rejoint l'Espagne et Malaga. Dernier mouvement avec le prêt à Châteauroux du gardien Mouez Hassen.



Côté recrues, le club a visé jeunesse: Pierre Lees Melou (Dijon), Adrien Tamèze (Valenciennes), Jean-Victor Makengo (Caen), Said Benrahma et Honorat de retour de prêt. Dernière arrivée, celle de Christophe Jallet, en fin de contrat du côté de Lyon. L'équipe s'attend à avoir encore trois voire quatre renforts supplémentaires comme l'avait annoncé le président, Jean-Pierre Rivère devant la presse.





Nice pour confirmer sa belle progression



L'OGC Nice aura du mal à faire la même saison que l'année dernière. D'abord, car cette saison l'équipe sera attendu au tournant, et en deuxième lieu à cause du niveau de jeu de la Ligue 1 qui semble encore plus compétitif que la saison passée.



Malgré tout, Nice a gardé et même prolongé Mario Balotelli et pourra compter sur Pléa et Cyprien au début du championnat. En revanche, l'avenir de Jean-Michael Seri pourrait se trouver ailleurs que sur la Côte d'Azur. De nombreux clubs (AS Roma, FC Barcelone...) s'intéressent à son profil et pourrait rapidement sortir le chéquier.



Homme à suivre:

Le joueur qui pourrait faire le plus grand bien au GYM pourrait être Alassane Plea. Blessé gravement la saison dernière, il avait commencé l'année en véritable boulet de canon, enchaînant buts sur buts. Son association avec Balotelli pourrait faire des étincelles et lui permettre, qui sait de participer à la prochaine Coupe du monde.



Lucien Favre est un spécialiste dans la gestion des jeunes joueurs et tient avec Pléa une valeur sure. Agé de 24 ans, il pourrait être la révélation du championnat. S'il venait à rester, Seri serait lui aussi à surveiller.



Avis de la rédaction:

Si Nice veut réaliser une saison similaire à la précédente, il faudra recruter. L'effectif paraît limité et les blessures pourraient faire de gros dégâts. Avec la prolongation de Balotelli et un ticket pour la Ligue des champions à aller chercher, l'équipe peut réaliser quelque chose d'intéressant.



Malgré tout cela, Il paraît très compliqué de voir le GYM finir sur le podium avec la concurrence qui règne en Ligue 1. La rédaction miserait sur une place de 5-6e pour la saison à venir.







Greg Zerbone