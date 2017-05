Officiel : Tielemans est Monégasque

L'AS Monaco a officialisé mercredi soir l'arrivée de Youri Tielemans. Première recrue estivale du champion de France, le milieu de terrain belge d'Anderlecht a paraphé un contrat de cinq années, soit jusqu'en 2022.

Monaco prépare la succession de Fabinho ou Tiémoué Bakayoko, susceptibles de s'en aller cet été, en enrôlant Youri Tielemans. La star belge d'Anderlecht, annoncée depuis plusieurs jours, s'est engagée jusqu'en 2022 avec le club de la Principauté. "L'AS Monaco est un club avec un projet ambitieux reconnu sur la scène européenne et qui s'appuie sur les jeunes joueurs. En sélection, Yannick Carrasco m'a beaucoup parlé en bien du club. Tous ces paramètres m'ont encouragé à choisir l'AS Monaco. Je suis très heureux d'être ici. Je vais désormais tout faire pour poursuivre ici ma progression et rendre au club la confiance qu'il me donne."



Malgré son jeune âge - il a fêté ses 20 ans le 7 mai dernier - le milieu de terrain possède déjà une solide expérience et sort d'une belle saison avec Anderlecht (37 matches de Jupiler League, 13 buts, 13 passes décisives). "Nous sommes fiers d'accueillir Youri Tielemans à l'AS Monaco. Youri a remporté le championnat de Belgique dont il a été élu le meilleur joueur et a atteint les quarts de finale de l'Europa League, a rappelé Vadim Vasilyev, le vice-président de l'ASM. Il était courtisé par de très grands clubs mais c'est l'AS Monaco qu'il a choisi pour progresser. Nous en sommes très heureux car cela montre l'attractivité toujours plus forte de notre projet et la reconnaissance d'un certain savoir-faire. Son arrivée s'inscrit dans la droite ligne de notre stratégie de recrutement de jeunes joueurs talentueux."