Officiel : Rui Almeida devient l'entraîneur du SC Bastia

C'est officiel, Rui Almeida est le nouveau coach du Sporting Club de Bastia après le licenciement de François Ciccolini. L'ancien entraîneur du Red Star aura la lourde tâche de maintenir le club en Ligue 1.





Rui Almeida, l'ancien entraîneur du Red Star, qui avait été licencié en décembre dernier par le club parisien prend la tête du Sporting Club de Bastia. Le technicien portugais de 47 ans aura la lourde tâche de maintenir le Sporting dans l'élite. Bastia est actuellement 19ème de la Ligue 1 avec 23 points et jouera dès mercredi un match en retard très important face au FC Nantes. Le nouveau staff du Sporting sera composé de Gabriel Santos et Benoît Tavenot (adjoints) et d'Hervé Sekli, en charge des gardiens.



NICOLAS PELLETIER