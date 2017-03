Officiel : Puma est le nouvel équipementier de Marseille

Dans un communiqué, l'OM a officialisé l'accord conclu avec Puma, pour les années allant de 2018 à 2023. Le montant annuel versé par la marque allemande devrait être de 14 à 15 millions d'euros, hors bonus. Voici le texte officiel du communiqué.

Cet accord ouvre une nouvelle ère pour l'Olympique de Marseille, le club le plus populaire de France avec ses 15 500 000 fans (source : Repucom 2014/2015). Puma a démontré une volonté farouche de rejoindre les rangs olympiens et s'engage aux côtés du club pour cinq saisons en lui offrant le plus gros contrat commercial de son histoire.



Les dirigeants olympiens ont été particulièrement séduits par les preuves d'engagements, l'ambition et la volonté affichée de l'équipementier d'investir de façon cohérente pour le développement national et international de la marque OM. de plus, l'OM pourra compter sur la créativité des équipes Puma et bénéficiera de l'expertise avérée, des innovations d'un pionnier de l'équipement sportif.



L'OM intégrera le top 3 des clubs soutenus par la marque, aux côtés d'Arsenal FC et du Borussia Dortmund. L'OM et Puma sont fiers de sceller cette nouvelle association et nourrissent des ambitions très fortes pour leur développement commun. Puma, marque allemande fondée en 1948 par Rodolf Dassler et filiale depuis 2007 du groupe français Kering, est un leader mondial des équipements sportifs présent dans plus de 120 pays.